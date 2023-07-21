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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике прокомментировал первый предсезонный матч «ПСЖ»

21 Июля 2023 • 21:34 Комментировать
ПСЖ
2:0
Гавр
окончен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выразил удовлетворение после предсезонного матча своей команды против «Гавра» и подчеркнул много положительных моментов, которые были замечены в игре.

«Это типичная предсезонная игра, и я думаю, что в ней много положительного с точки зрения того, что мы ищем. Эти матчи позволяют игрокам улучшить свою физическую и тактическую форму, привыкнуть к тем вещам, которые немного отличаются» – сказал Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции.

Энрике также отметил важность предоставления игрового времени игрокам, чтобы укрепить команду, и подчеркнул, что впереди еще много изменений.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр ПСЖ Луис Энрике
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