Энрике прокомментировал первый предсезонный матч «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выразил удовлетворение после предсезонного матча своей команды против «Гавра» и подчеркнул много положительных моментов, которые были замечены в игре.

«Это типичная предсезонная игра, и я думаю, что в ней много положительного с точки зрения того, что мы ищем. Эти матчи позволяют игрокам улучшить свою физическую и тактическую форму, привыкнуть к тем вещам, которые немного отличаются» – сказал Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции.

Энрике также отметил важность предоставления игрового времени игрокам, чтобы укрепить команду, и подчеркнул, что впереди еще много изменений.