После продолжительных переговоров стороны достигли соглашения, и Пьер-Эмерик Обамеянг готов начать новый этап своей карьеры.

Трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга во французский клуб «Олимпик Марсель» официально подтвержден. Информация об этом появилась на сайте клуба. Футболист присоединился к команде на ближайшие три года, его контракт будет действовать до июня 2026 года.

Предыдущий сезон Обамеянг провел в составе лондонского «Челси». В составе английского клуба нападающий сыграл 22 матча во всех турнирах, за которые он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу на своих партнеров по команде.