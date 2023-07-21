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Чемпионат Франции. Лига 1

Обамеянг перешел в «Марсель» официально

21 Июля 2023 • 20:26 Комментировать

После продолжительных переговоров стороны достигли соглашения, и Пьер-Эмерик Обамеянг готов начать новый этап своей карьеры.

Трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга во французский клуб «Олимпик Марсель» официально подтвержден. Информация об этом появилась на сайте клуба. Футболист присоединился к команде на ближайшие три года, его контракт будет действовать до июня 2026 года.

Предыдущий сезон Обамеянг провел в составе лондонского «Челси». В составе английского клуба нападающий сыграл 22 матча во всех турнирах, за которые он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу на своих партнеров по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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