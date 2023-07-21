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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев дебютировал за «Гавр»

21 Июля 2023 • 20:17 Комментировать

Далер Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче против «ПСЖ»

Российский полузащитник Далер Кузяев совершил свой дебют за французский клуб «Гавр» в товарищеской игре против «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась в Париже, и 30-летний хавбек вышел на поле во втором тайме.

Кузяев не отличился результативными действиями в своем первом выступлении за новую команду.

«Гавр» выиграл французскую Лигу 2 в прошлом сезоне и вернулся в Лигу 1 после 14-летнего перерыва. Контракт Далера Кузяева с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр ПСЖ Далер Кузяев
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