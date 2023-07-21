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Чемпионат Франции. Лига 1

​Кузяев начал матч против «ПСЖ» в запасе

21 Июля 2023 • 18:31 Комментировать

В рамках подготовки к новому сезону в пятницу вечером «ПСЖ» и «Гавр» проводят товарищеский матч. Российский полузащитник Далер Кузяев начал игру на скамейке для запасных.

Напомним, что Кузяев недавно подписал с «Гавром» трудовое соглашение сроком на два сезона. 30-летний россиянин перебрался во французский клуб в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».  

Следить за развитием событий на поле в матче между «ПСЖ» и «Гавром» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона «Гавр» повысился в классе до топ-дивизиона Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
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