​Кузяев начал матч против «ПСЖ» в запасе

В рамках подготовки к новому сезону в пятницу вечером «ПСЖ» и «Гавр» проводят товарищеский матч. Российский полузащитник Далер Кузяев начал игру на скамейке для запасных.

Напомним, что Кузяев недавно подписал с «Гавром» трудовое соглашение сроком на два сезона. 30-летний россиянин перебрался во французский клуб в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

Следить за развитием событий на поле в матче между «ПСЖ» и «Гавром» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона «Гавр» повысился в классе до топ-дивизиона Франции.