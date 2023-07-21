​Грабители травмировали голову Доннарумме

В ночь с четверга на пятницу страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления. Как сообщает на своих страницах RMC Sport, итальянский футболист пострадал – в результате удара у него на голове остались две кровоточащие раны.

Отмечается, что нападавшие похитили ювелирные украшения, сумки, часы и другие аксессуары. Ущерб оценивается как значительный.

После случившегося Доннарумма с ранами на голове был госпитализирован. Его подруга отделалась испугом.

Добавим, что за «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма провёл 72 официальных матча. В них голкипер пропустил 75 голов.