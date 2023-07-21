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Чемпионат Франции. Лига 1

​Грабители травмировали голову Доннарумме

21 Июля 2023 • 15:56 Комментировать (1)

В ночь с четверга на пятницу страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой ограбления. Как сообщает на своих страницах RMC Sport, итальянский футболист пострадал – в результате удара у него на голове остались две кровоточащие раны.

Отмечается, что нападавшие похитили ювелирные украшения, сумки, часы и другие аксессуары. Ущерб оценивается как значительный.

После случившегося Доннарумма с ранами на голове был госпитализирован. Его подруга отделалась испугом.

Добавим, что за «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма провёл 72 официальных матча. В них голкипер пропустил 75 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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ингерман
21 Июля 2023 в 16:15
ай падумашь.. наша дацента сразу бы в калодец палажила.. кхе-кхе..
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