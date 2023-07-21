Атакующий полузащитник Димитри Пайе покинул «Марсель». Провансальский клуб объявил о расторжении трудового соглашения с 36-летним футболистом.

Всего за «Марсель» Пайе провёл 326 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 78 голов и 95 результативных передач на партнёров.

Теперь Пайе будет искать себе новую команду. Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 1,8 миллиона евро.

Напомним, что в прошлом чемпионате Франции «Марсель» занял третье место. Команда получила путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.