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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готовит первое предложение по трансферу Баркола

21 Июля 2023 • 14:52 Комментировать

Французский «ПСЖ» готовит первое предложение по трансферу полузащитника «Лиона» Брэдли Баркола. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист очень высоко находится в списке желаний парижан.

Источник заверяет, что переговоры между «ПСЖ» и «Лионом» по Баркола не будут простыми. Парижане сделают всё ради того, чтобы провернуть трансфер, но для этого им нужно будет выложить за Брэдли солидную компенсацию.

Отметим, что Баркола ранее также был интересен итальянскому «Милану», но «россонери» уже переключили своё внимание на других футболистов. 20-летний Брэдли в прошлом сезоне отметился 5 голами в 8 ассистами в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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