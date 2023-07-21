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Звезда «ПСЖ» стал жертвой ограбления в Париже

21 Июля 2023 • 10:19 Комментировать

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвергся ограблению, когда находился у себя дома с девушкой, рапортует Actu17.

Злоумышленники пробрались в дом итальянского футболиста в ночь на 21 июля. Доннарумма и его девушка стали жертвами насильственных действий преступников, которые обокрали игрока на полмиллиона евро.

Джанлуиджи и его спутницу похитили и связали, однако им удалось сбежать. После этого пара укрылась в одном из отелей, куда прибыли сотрудники полиции. Было заведено уголовное дело и начато расследование.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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