Звезда «ПСЖ» стал жертвой ограбления в Париже

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвергся ограблению, когда находился у себя дома с девушкой, рапортует Actu17.

Злоумышленники пробрались в дом итальянского футболиста в ночь на 21 июля. Доннарумма и его девушка стали жертвами насильственных действий преступников, которые обокрали игрока на полмиллиона евро.

Джанлуиджи и его спутницу похитили и связали, однако им удалось сбежать. После этого пара укрылась в одном из отелей, куда прибыли сотрудники полиции. Было заведено уголовное дело и начато расследование.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2025/2026.