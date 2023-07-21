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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе может получить миллиард евро, если останется в «ПСЖ»

21 Июля 2023 • 10:00 Комментировать (1)

«ПСЖ» не прекращает попытки сохранить в составе команды нападающего Килиана Мбаппе. Руководство французского гранда приготовило для 24-летнего игрока новый долгосрочный трудовой договор.

Как информирует Central Defense, парижский клуб предлагает звездному футболисту контракт на десять лет. Согласно его условиям, Мбаппе заработает один миллиард евро.

Срок действующего контракта Килиана истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что форвард близок к трансферу в мадридский «Реал».

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе стал лучшим голеадором, отметившись 29 забитым мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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One Live
21 Июля 2023 в 10:04
Все, потеряли еще одного талантливого футболиста)))
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