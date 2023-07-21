«Ренн» заинтересован в игроке «Тулузы» Деслере

Как сообщает L’Équipe, «Ренн» заинтересован в подписании игрока «Тулузы» Миккела Деслера.

29-летний футболист был игроком стартового состава «Тулузы» с тех пор, как два года назад перешёл туда из норвежского «Хёугесунна». Таким образом, Деслер был частью команды, которая добилась повышения в классе в 2022 году, а также выиграла кубок Франции в апреле нынешнего года (в финале был обыгран «Нант» со счётом 5:1 в основное время).

По контракту Деслеру осталось отыграть лишь один год в составе «Тулузы». По сообщениям издания, переговоры о продлении трудового соглашения спортсмена с клубом пока не ведутся.