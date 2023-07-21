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Чемпионат Франции. Лига 1

​Обамеянг разочаровал фанатов «Сент-Этьена»

21 Июля 2023 • 02:04 Комментировать

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг подписал контракт с «Марселем» - и не простой, а трехлетний. Это значит, что свою европейскую карьеру он с очень большой долей вероятности закончит именно в «Марселе».

Между тем его решение очень разочаровало поклонников «Сент-Этьена», который выступает в Лиге 2, но поклонники которого не забыли о том, что «Марсель» является принципиальным соперником.

Кроме того, когда-то Обамеянг, успевший поиграть также в дортмундской «Боруссии», английских «Челси» и «Арсенале», а также «Барселоне», заявил, что закончит карьеру именно там, где все начиналось - в «Сент-Этьене». Но слово свое, увы, не сдержал. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Сент-Этьен Пьер-Эмерик Обамеянг
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