Корнеев объяснил, почему Головин не уйдёт из «Монако»

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина в стане «монегасков».

«Головин будет продлевать контракт, пока клуб будет заинтересован в этом. У него нет амбиций уходить и менять это спокойствие на новые вызовы», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Головин перебрался в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Контракт Александра рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Лиги 1 россиянин провел 34 матча, отметившись восемью голами и семью ассистами.