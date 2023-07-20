Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар решил, в каком клубе продолжит карьеру

20 Июля 2023 • 09:47 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался касательно своего будущего во французском коллективе.

«Что касается моего будущего, я надеюсь остаться в «ПСЖ». У меня действующий трудовой договор с этим клубом. Даже если меня будут ненавидеть болельщики, я останусь здесь», - передает слова бразильского нападающего CazeTV.

Неймар выступает за парижскую команду с августа 2017 года. Он был куплен у каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. Трудовое соглашение 31-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Неймар сыграл 20 матчей, отметившись 13 голами и 11 ассистами.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
20 Июля 2023 в 10:47
Бездельник просто никому не нужен с такой з/п!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
09:39 · Франция. Лига 1
Неймар назвал топ-3 лучших футболиста мира
08:08 · Франция. Лига 1
Мбемба получил предложения из Саудовской Аравии слухи
07:56 · Англия. Премьер-лига
Защитник молодёжной сборной Англии перейдёт из «Манчестер Сити» в «Реймс»
07:42 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» готовит новое предложение по Люкебе
07:28 · Франция. Лига 1
Элмаз перешёл из «Марселя» в «Фенербахче» слухи
07:25 · Испания. Ла Лига
Назван доход, который «Реал» может получить от трансфера Мбаппе
07:13 · Англия. Премьер-лига
Ваи согласовал персональные условия с «Челси»
04:30 · Италия. Серия А
«ПСЖ» заинтересовался Хёйлунном
02:02 · Италия. Серия А
«ПСЖ» окончательно отказался от Паредеса, игрок ведёт переговоры с клубом Серии А
01:14 · Италия. Серия А
Клубы Серии А и Ла Лиги претендуют на защитника «ПСЖ» Диалло
00:44 · Италия. Серия А
«ПСЖ» – единственный серьёзный претендент на Влаховича
19 Июля
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит более 30 млн евро за французского нападающего
22:43 · Франция. Лига 1
Романо: «ПСЖ» намерен в ближайшее время согласовать трансфер Баркола»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ»
22:11 · Италия. Серия А
​Паредес интересен двум топ-клубам Серии А
Все новости
Рекомендуем