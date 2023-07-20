Неймар решил, в каком клубе продолжит карьеру

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался касательно своего будущего во французском коллективе.

«Что касается моего будущего, я надеюсь остаться в «ПСЖ». У меня действующий трудовой договор с этим клубом. Даже если меня будут ненавидеть болельщики, я останусь здесь», - передает слова бразильского нападающего CazeTV.

Неймар выступает за парижскую команду с августа 2017 года. Он был куплен у каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. Трудовое соглашение 31-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитано до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Неймар сыграл 20 матчей, отметившись 13 голами и 11 ассистами.