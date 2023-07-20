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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар назвал топ-3 лучших футболиста мира

20 Июля 2023 • 09:39 Комментировать

Звезда национальной сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар озвучил имена лучших футболистов мира на сегодняшний день.

«Три лучших футболиста мира? Это я, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Однако это не помогло нам в «ПСЖ». Мы стремились выиграть все, были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедлив. Это не кухня, где все можно сделать по рецепту», - передает слова нападающего CAZTV в ютубе.

Напомним, что Месси покинул парижский гранд после завершения сезона-2022/2023. 36-летний аргентинский нападающий перебрался в МЛС, подписав трудовое соглашение с «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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