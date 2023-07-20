Неймар назвал топ-3 лучших футболиста мира

Звезда национальной сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар озвучил имена лучших футболистов мира на сегодняшний день.

«Три лучших футболиста мира? Это я, Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Однако это не помогло нам в «ПСЖ». Мы стремились выиграть все, были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедлив. Это не кухня, где все можно сделать по рецепту», - передает слова нападающего CAZTV в ютубе.

Напомним, что Месси покинул парижский гранд после завершения сезона-2022/2023. 36-летний аргентинский нападающий перебрался в МЛС, подписав трудовое соглашение с «Интер Майами».