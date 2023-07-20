Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбемба получил предложения из Саудовской Аравии слухи

20 Июля 2023 • 08:08 Комментировать

По данным Foot Mercato, этим летом за Шанселем Мбемба пристально следят саудовские клубы. Сообщается, что центральный защитник «Марселя» уже получил предложения от некоторых из них, более того, они находятся в контакте с окружением игрока по поводу возможного перехода.

Изначально Мбемба не был против предложений от саудовских клубов, однако он выдвинул слишком высокие финансовые требования. Лидеры «Марселя» не хотели бы, чтобы игрок сборной ДР Конго ушёл из команды этим летом, главный тренер Марселино также видит в нём ключевую роль своей оборонительной структуры на следующий сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Шансель Мбемба трансферы футбола - лето 2023 Саудовская Аравия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
08:08 · Франция. Лига 1
Мбемба получил предложения из Саудовской Аравии слухи
07:56 · Англия. Премьер-лига
Защитник молодёжной сборной Англии перейдёт из «Манчестер Сити» в «Реймс»
07:42 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» готовит новое предложение по Люкебе
07:28 · Франция. Лига 1
Элмаз перешёл из «Марселя» в «Фенербахче» слухи
07:25 · Испания. Ла Лига
Назван доход, который «Реал» может получить от трансфера Мбаппе
07:13 · Англия. Премьер-лига
Ваи согласовал персональные условия с «Челси»
04:30 · Италия. Серия А
«ПСЖ» заинтересовался Хёйлунном
02:02 · Италия. Серия А
«ПСЖ» окончательно отказался от Паредеса, игрок ведёт переговоры с клубом Серии А
01:14 · Италия. Серия А
Клубы Серии А и Ла Лиги претендуют на защитника «ПСЖ» Диалло
00:44 · Италия. Серия А
«ПСЖ» – единственный серьёзный претендент на Влаховича
19 Июля
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит более 30 млн евро за французского нападающего
22:43 · Франция. Лига 1
Романо: «ПСЖ» намерен в ближайшее время согласовать трансфер Баркола»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ»
22:11 · Италия. Серия А
​Паредес интересен двум топ-клубам Серии А
21:39 · Испания. Ла Лига
Французский клуб готов приобрести Лемара у «Атлетико» слухи
Все новости
Рекомендуем