По данным Foot Mercato, этим летом за Шанселем Мбемба пристально следят саудовские клубы. Сообщается, что центральный защитник «Марселя» уже получил предложения от некоторых из них, более того, они находятся в контакте с окружением игрока по поводу возможного перехода.

Изначально Мбемба не был против предложений от саудовских клубов, однако он выдвинул слишком высокие финансовые требования. Лидеры «Марселя» не хотели бы, чтобы игрок сборной ДР Конго ушёл из команды этим летом, главный тренер Марселино также видит в нём ключевую роль своей оборонительной структуры на следующий сезон.