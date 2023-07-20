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Чемпионат Франции. Лига 1

Элмаз перешёл из «Марселя» в «Фенербахче» слухи

20 Июля 2023 • 07:28 Комментировать

RMC Sport сообщает, что турецкий «Фенербахче» заключил сделку с клубом Лиги 1 «Марсель» о приобретении 20-летнего полузащитника Бартуга Элмаза.

По информации издания, французы получат за игрока 1,2 миллиона евро и включат в соглашение пункт о процентной ставке в размере 20% от суммы продажи.

Спортсмен перешёл в «Марсель» прошлым летом из «Галатасарая», соперника «Фенербахче» по чемпионату Турции, на правах бесплатного трансфера после того, как игрок отказался подписать обновлённый контракт со своим бывшим клубом, так как чувствовал, что не получит достаточно игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Марсель Фенербахче трансферы футбола - лето 2023 Бартуг Элмаз
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