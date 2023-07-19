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Чемпионат Франции. Лига 1

Обамеянг подписал контракт с «Марселем» на три года

19 Июля 2023 • 18:36 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к возвращению во французскую Лигу 1.

По информации The Guardian, габонский нападающий бесплатно перейдёт в «Марсель». Сообщается, что Обамеянг подпишет с новым клубом контракт на три года. Ранее сделку подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. Уход форварда был неизбежен после того, как новый наставник «синих» Маурисио Почеттино исключил 34-летнего игрока из заявки клуба на предсезонный тур по США.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за «Челси» с 2022 года. В футболке лондонского клуба форвард забил всего три гола во всех состязаниях.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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