Обамеянг подписал контракт с «Марселем» на три года

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к возвращению во французскую Лигу 1.

По информации The Guardian, габонский нападающий бесплатно перейдёт в «Марсель». Сообщается, что Обамеянг подпишет с новым клубом контракт на три года. Ранее сделку подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. Уход форварда был неизбежен после того, как новый наставник «синих» Маурисио Почеттино исключил 34-летнего игрока из заявки клуба на предсезонный тур по США.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за «Челси» с 2022 года. В футболке лондонского клуба форвард забил всего три гола во всех состязаниях.