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​«ПСЖ» может сурово обойтись с Мбаппе, посадив его в запас

19 Июля 2023 • 15:45 Комментировать

Будущее Килиана Мбаппе остаётся туманным. Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ранее объявил о том, что футболист должен продлить контракт, если он рассчитывает провести сезон 2023/2024 в команде. При этом Мбаппе ещё раньше сообщал, что продлевать трудовой договор он не планирует. Действующее соглашение, как известно, рассчитано до конца июня 2024 года, и парижане не хотят отпускать свою звезду через год бесплатно.

Как сообщает The Athletic, «ПСЖ» может использовать рычаги давления на Мбаппе. Футболиста могут посадить в запас, если он не изменит свою позицию по контракту до конца июля. 

Ранее в прессе появилась информация о том, что «ПСЖ» и Мбаппе могут договориться о новом контракте – до конца сезона 2024/2025. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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