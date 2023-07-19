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Чемпионат Франции. Лига 1

​Бенжамен Менди нашёл клуб после оправдательного приговора официально

19 Июля 2023 • 12:25 Комментировать

Защитник Бенжамен Менди почти два года не играл в футбол. Футболист обвинялся в ряде сексуальных преступлений, но на прошлой неделе был оправдан по последним остававшимся эпизодам.

Теперь 29-летний Менди обрёл клубную прописку. О подписании двухлетнего контракта с защитником объявил «Лорьян». За этот клуб Бенжамен будет выступать под номером 5.

Ранее Бенжамен Менди выступал за «Гавр», «Марсель», «Монако» и «Манчестер Сити».

В прошлом чемпионате Франции «Лорьян» занял 10-е место. Первую игру нового сезона команда проведёт в средине августа. Соперником «Лорьяна» будет не кто-нибудь, а «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лорьян трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Бенжамен Менди
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