Защитник Бенжамен Менди почти два года не играл в футбол. Футболист обвинялся в ряде сексуальных преступлений, но на прошлой неделе был оправдан по последним остававшимся эпизодам.

Теперь 29-летний Менди обрёл клубную прописку. О подписании двухлетнего контракта с защитником объявил «Лорьян». За этот клуб Бенжамен будет выступать под номером 5.

Ранее Бенжамен Менди выступал за «Гавр», «Марсель», «Монако» и «Манчестер Сити».

В прошлом чемпионате Франции «Лорьян» занял 10-е место. Первую игру нового сезона команда проведёт в средине августа. Соперником «Лорьяна» будет не кто-нибудь, а «ПСЖ».