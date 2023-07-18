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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе и «ПСЖ» могут договориться – известны детали

18 Июля 2023 • 21:04 Комментировать

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Футболист успел объявить, что он не планирует продлевать договор, но хочет ближайший сезон провести в Париже. В ответ гранд Лиги 1 выдвинул звёздному форварду ультиматум – либо он продлевает соглашение, либо уходит этим летом. В Париже не допускают варианта с уходом Мбаппе через год в статусе свободного агента.

Отношения Мбаппе и «ПСЖ» оказались в тупике, но стороны могут договориться. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста RMC Sport Даниэля Риоло, футболист может подписать новый контракт, рассчитанный до конца июня 2025 года. При этом стороны могут согласовать сумму, при получении которой «ПСЖ» отпустит Килиана в «Реал» через год.

Отмечается, что «Реал» в настоящий момент следит за ситуацией.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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