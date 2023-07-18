Раскрыта речь Мбаппе на случай ухода из «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подготовил речь на случай ухода из французского клуба этим летом.

«Я хотел остаться в «ПСЖ», это было моим желанием. Однако меня предупредили, что у клуба возникнут большие проблемы, если я уйду бесплатно в следующем году. Поэтому я дал согласие на уход, чтобы не доставлять «ПСЖ» неприятностей», - приводит слова нападающего PSG Community.

Действующий трудовой договор Мбаппе с парижским грандом истекает летом следующего года. Новым клубом 24-летнего форварда с большой долей вероятности станет мадридский «Реал». Сумма сделки может составить 200 миллионов евро.

«Реал» или «ПСЖ»: Мбаппе выбрал клуб на следующий сезон