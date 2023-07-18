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Чемпионат Франции. Лига 1

Обедзинский: «Кузяеву лучше было бы остаться в «Зените» эксклюзив

18 Июля 2023 • 11:50 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход 30-летнего полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр» после шести сезонов в санкт-петербургском «Зените».

- Куда там изначально Кузяева сватали? В «Бешикташ»? Или ещё куда-то? И куда он перешёл на самом деле? Зачем вот было воду мутить? В «Гавре» Кузяева будет не видно и не слышно. Честно говоря, он никогда мне не нравился. Обычный полузащитник – что в нём нашли такого особенного? Конечно, для него было бы лучше остаться в «Зените». Но, наверно, его там уже списали, потому что туда всё приходят и приходят жемчужины пляжного футбола из Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Чемпионат Франции Лига 1 Далер Кузяев Владимир Обедзинский
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