«Реал» или «ПСЖ»: Мбаппе выбрал клуб на следующий сезон

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился относительно своего ближайшего будущего. Как сообщает AS, 24-летний нападающий в беседе с главным тренером команды Луисом Энрике заявил, что намерен полностью отработать контракт с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Парижская сторона якобы готова продать нападающего «королевскому» клубу за 200 миллионов евро этим летом.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Килиан провел 34 поединка, в которых записал на свой счет 29 забитых мячей и пять голевых передач.

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