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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реал» или «ПСЖ»: Мбаппе выбрал клуб на следующий сезон

18 Июля 2023 • 11:29 Комментировать (2)

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился относительно своего ближайшего будущего. Как сообщает AS, 24-летний нападающий в беседе с главным тренером команды Луисом Энрике заявил, что намерен полностью отработать контракт с клубом. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Парижская сторона якобы готова продать нападающего «королевскому» клубу за 200 миллионов евро этим летом.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Килиан провел 34 поединка, в которых записал на свой счет 29 забитых мячей и пять голевых передач.

«ПСЖ» вынес финальное решение по Мбаппе

«ПСЖ» выбрал замену Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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One Live
18 Июля 2023 в 12:14
Интересно, шейхи посадят его на лавку?
Alex1972
18 Июля 2023 в 11:44
Решил кинуть Париж на бабки... Но ещё не вечер... Хе..
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