Головин уехал с «Монако» на сбор в Англию

«Монако» посредством официального клубного сайта объявил список футболистов, которые отправятся на предсезонный тренировочный сбор в Англию. В данный список, составленный из 29 игроков, включен российский полузащитник Александр Головин.

Сбор монегасков будет проходить в Бирмингеме до 22 июля. «Монако» на нем проведет два товарищеских поединка – против «Бетиса» и «Лидса».

В минувшем сезоне Александр провел 45 поединков, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Россиянин играет за «Монако» с 2018 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.