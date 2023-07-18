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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин уехал с «Монако» на сбор в Англию

18 Июля 2023 • 10:38 Комментировать

«Монако» посредством официального клубного сайта объявил список футболистов, которые отправятся на предсезонный тренировочный сбор в Англию. В данный список, составленный из 29 игроков, включен российский полузащитник Александр Головин.

Сбор монегасков будет проходить в Бирмингеме до 22 июля. «Монако» на нем проведет два товарищеских поединка – против «Бетиса» и «Лидса».

В минувшем сезоне Александр провел 45 поединков, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Россиянин играет за «Монако» с 2018 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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