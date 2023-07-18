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Чемпионат Франции. Лига 1

«Андерлехт» нашёл замену ушедшему в «Брайтон» Вербрюггену во Франции

18 Июля 2023 • 08:03 Комментировать

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, в скором времени может состояться переход на правах свободного агента французского голкипера Максима Дюпе в «Андерлехт».

Данная необходимость для бельгийской команды вызвана тем, что третьего июля 2023 года бывший вратарь «пурпурно-белых» Барт Вербрюгген подписал пятилетний контракт с клубом Английской премьер-лиги «Брайтон».

Дюпе защищал цвета команды из столицы Окситании с 2020 года, до чего также выступал исключительно за французские клубы: «Нант» и «Клермон».

Свой ближайший матч «Андерлехт» проведёт в субботу, 22 июля, против «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
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