«Андерлехт» нашёл замену ушедшему в «Брайтон» Вербрюггену во Франции

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, в скором времени может состояться переход на правах свободного агента французского голкипера Максима Дюпе в «Андерлехт».

Данная необходимость для бельгийской команды вызвана тем, что третьего июля 2023 года бывший вратарь «пурпурно-белых» Барт Вербрюгген подписал пятилетний контракт с клубом Английской премьер-лиги «Брайтон».

Дюпе защищал цвета команды из столицы Окситании с 2020 года, до чего также выступал исключительно за французские клубы: «Нант» и «Клермон».

Свой ближайший матч «Андерлехт» проведёт в субботу, 22 июля, против «Аякса».