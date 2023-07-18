Хаукон-Арнар Харальдссон перешёл из «Копенгагена» в «Лилль». О трансфере на своих страницах в социальных сетях объявил французский клуб.

20-летний атакующий полузащитник подписал пятилетний контракт с командой Лиги 1. Харальдссон станет первым игроком из Исландии, который наденет футболку «догов».

Спортсмен участвовал в очень успешной кампании копенгагенского коллектива в прошлом сезоне, когда ему удалось сделать золотой дубль, а сам футболист забил семь голов и сделал пять результативных передач в 45 матчах во всех соревнованиях.

Харальдссон дебютировал за главную сборную Исландии год назад.