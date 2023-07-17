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Стало известно, почему «ПСЖ» хочет продать Мбаппе — у клуба могут начаться серьёзные проблемы слухи

17 Июля 2023 • 15:20 Комментировать

«ПСЖ» намерен продать своего лидера атакующей линии — нападающего Килиана Мбаппе.

The Athletic утверждает, что если Мбаппе покинет команду бесплатно следующим летом, то у парижан могут начаться проблемы с финансовым фэйр-плей. Сообщается, что в таком случае «ПСЖ» придется продавать ряд своих футболистов. Кроме того, сейчас французы приостановили все переговоры с потенциальными новичками, в том числе с нападающим «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий летом 2024 года. При этом игрок не желает покидать команду в летнее трансферное окно, он хочет полностью отработать свой контракт.

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