Мбаппе снова тренируется с «ПСЖ»

Звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с командой.

По сведениям издания RMC Sport, сегодня, 17 июля, французский нападающий приехал на базу «ПСЖ». Сообщается, что Мбаппе приступил к тренировкам с парижанами в общей группе, но для полноценной работы игроку необходимо пройти несколько медицинских тестов.

Ранее появилась информация, что Мбаппе не собирается покидать «ПСЖ» в летнее трансферное окно. При этом форвард не планирует продлевать контракт, который истекает в следующем году.

Отмечалось, что парижский клуб готов расстаться с 24-летним футболистом сборной Франции за 200 миллионов евро.