Трезеге: «Статистика Месси в «ПСЖ» подтвердила, что он - важнейший игрок»

Бывший чемпион мира и Европы Давид Трезеге считает уход Лионеля Месси из «ПСЖ» тяжелой потерей для клуба, он заявил, что статистика Лионеля подтвердила его важность для клуба.

- Месси был великолепен. В конце концов, все показывает статистика, и за эти да года он показал, что является важнейшим игроком для «ПСЖ», - заявил Трезеге в интервью ESPN.

Напомним, что Лионель Месси выступал за парижский клуб на протяжении двух последних лет, раньше он играл в составе каталонской «Барселоны». В прошлом году стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной в ходе Мундиаля в Катаре.