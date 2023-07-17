«ПСЖ» вынес финальное решение по Мбаппе

«ПСЖ» окончательно определился с будущим звездного нападающего Килиана Мбаппе. Как информирует Sports Zone, во вторник, 18 июля, стороны проведут очередную встречу. На ней игроку снова будет поставлен ультиматум: либо Мбаппе продлевает контракт, либо уходит этим летом.

Парижский гранд готов продать Килиана за 200 миллионов евро. Главным претендентом на форварда называется мадридский «Реал». Контракт форварда с французским клубом истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Мбаппе провел 34 поединка в чемпионате Франции. 24-летний форвард забил 29 мячей (три – с пенальти) и сделал пять ассистов.

«ПСЖ» выбрал замену Мбаппе