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Чемпионат Франции. Лига 1

Паредес может сменить «ПСЖ» на турецкий гранд

17 Июля 2023 • 11:14 Комментировать

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес этим летом сменит клубную прописку. Как информирует PSG COMMUNITY, южноамериканец покидает французский «ПСЖ» и переходит в стамбульский «Галатасарай».

Стороны провели переговоры и договорились об условиях сделки. За трансфер полузащитника турецкий гранд заплатит шесть миллионов евро.

Леандро является игроком парижского гранда с 2019 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне Паредес играл в аренде за «Ювентус». Он поучаствовал в 25 матчах Серии А и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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