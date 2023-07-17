Паредес может сменить «ПСЖ» на турецкий гранд

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес этим летом сменит клубную прописку. Как информирует PSG COMMUNITY, южноамериканец покидает французский «ПСЖ» и переходит в стамбульский «Галатасарай».

Стороны провели переговоры и договорились об условиях сделки. За трансфер полузащитника турецкий гранд заплатит шесть миллионов евро.

Леандро является игроком парижского гранда с 2019 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне Паредес играл в аренде за «Ювентус». Он поучаствовал в 25 матчах Серии А и забил один гол.