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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» рассматривает Леви Гарсию на замену Опенда слухи

17 Июля 2023 • 05:25 Комментировать

Вице-чемпиону Франции «Лансу» интересен 25-летний футболист Леви Гарсия. Об этом сообщает L’Équipe.

В связи с тем, что длительный процесс перехода 23-летнего бельгийского нападающего Луи Опенда из «Ланса» в «РБ Лейпциг» завершился успехом, руководство французского клуба приступило к поискам замены игрока.

Одним из таких вариантов и является возможный трансфер тринидадского форварда Леви Гарсии, в настоящее время выступающего за греческий АЕК.

Нападающий забил 18 голов во всех турнирах в прошлом сезоне и помог своей команде выиграть чемпионский титул.

Игроку сборной Тринидада и Тобаго осталось отыграть один год по контракту с клубом из Греции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс АЕК Афины трансферы футбола - лето 2023 луи опенда Леви Гарсия
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