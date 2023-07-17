Вице-чемпиону Франции «Лансу» интересен 25-летний футболист Леви Гарсия. Об этом сообщает L’Équipe.

В связи с тем, что длительный процесс перехода 23-летнего бельгийского нападающего Луи Опенда из «Ланса» в «РБ Лейпциг» завершился успехом, руководство французского клуба приступило к поискам замены игрока.

Одним из таких вариантов и является возможный трансфер тринидадского форварда Леви Гарсии, в настоящее время выступающего за греческий АЕК.

Нападающий забил 18 голов во всех турнирах в прошлом сезоне и помог своей команде выиграть чемпионский титул.

Игроку сборной Тринидада и Тобаго осталось отыграть один год по контракту с клубом из Греции.