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Чемпионат Франции. Лига 1

А ведь мог быть в «Барселоне»: Силла перешёл в «Страсбург» официально

17 Июля 2023 • 04:57 Комментировать

20-летний центральный защитник Абакар Силла стал игроком французского «Страсбурга». Об этом клуб Лиги 1 сообщил на своём официальном сайте.

По информации журналиста Саши Тавольери, сумма трансфера, включая все бонусы, составила 20 миллионов евро, что является рекордом для французского клуба.

С 2021 по 2023 год ивуарийский футболист выступал за бельгийский «Брюгге». Его игра привлекла внимание таких клубов, как «Барселона» и «Бенфика», а рыночная стоимость оценивалась в девять миллионов евро.

Однако всё теперь решено без возврата: молодой талантливый футболист будет пробовать свои силы в матчах с «ПСЖ», «Марселем» и другими французскими командами.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Страсбург Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Абакар Силла
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