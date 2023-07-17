20-летний центральный защитник Абакар Силла стал игроком французского «Страсбурга». Об этом клуб Лиги 1 сообщил на своём официальном сайте.

По информации журналиста Саши Тавольери, сумма трансфера, включая все бонусы, составила 20 миллионов евро, что является рекордом для французского клуба.

С 2021 по 2023 год ивуарийский футболист выступал за бельгийский «Брюгге». Его игра привлекла внимание таких клубов, как «Барселона» и «Бенфика», а рыночная стоимость оценивалась в девять миллионов евро.

Однако всё теперь решено без возврата: молодой талантливый футболист будет пробовать свои силы в матчах с «ПСЖ», «Марселем» и другими французскими командами.