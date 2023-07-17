Фонте пополнит состав «Браги»

Португальский центральный защитник Жозе Фонте в скором времени должен пополнить состав «Браги». О возможном переходе участника чемпионата мира – 2018 в клуб Примейра-лиги информирует издание L’Équipe.

Сообщается, что 39-летний спортсмен принял решение не продлевать контракт со своим бывшим клубом, «Лиллем», и продолжить свою карьеру в родной стране.

Существует вероятность того, что контракт между Фонте и «оружейниками» может быть подписан уже сегодня, в понедельник 17 июля.

В составе «Лилля» Фонте становился чемпионом Франции и выигрывал национальный Суперкубок в 2021 году.