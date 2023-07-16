Непомнящий: Кузяев может заиграть в Лиге 1

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий высказался о переезде экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во Францию. Ранее стало известно, что 30-летний хавбек подписал контракт с «Гавром» на два года.

«На мой взгляд, уровень Далера Кузяева соответствует чемпионату Франции. Думаю, Далер может заиграть во Франции», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист похвалил Кузяева, который поехал за мечтой и не стал обращать внимание на деньги.

По данным СМИ, зарплата Кузяева в «Гавре» составит 350 тысяч евро в год. В «Зените» футболист получал около 1,8 млн евро в год.