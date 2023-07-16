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Чемпионат Франции. Лига 1

Непомнящий: Кузяев может заиграть в Лиге 1

16 Июля 2023 • 19:39 Комментировать

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий высказался о переезде экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во Францию. Ранее стало известно, что 30-летний хавбек подписал контракт с «Гавром» на два года.

«На мой взгляд, уровень Далера Кузяева соответствует чемпионату Франции. Думаю, Далер может заиграть во Франции», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист похвалил Кузяева, который поехал за мечтой и не стал обращать внимание на деньги.

По данным СМИ, зарплата Кузяева в «Гавре» составит 350 тысяч евро в год. В «Зените» футболист получал около 1,8 млн евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Валерий Непомнящий Далер Кузяев
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