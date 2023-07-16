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«ПСЖ» выбрал замену Мбаппе

16 Июля 2023 • 08:49 Комментировать

В «ПСЖ» готовятся к уходу нападающего Килиана Мбаппе. 24-летний форвард отказался подписывать с клубом новый трудовой договор и может покинуть парижан этим летом. В услугах игрока заинтересован мадридский «Реал».

Согласно данным Mundo Deportivo, заменить Мбаппе в «ПСЖ» может форвард сборной Португалии и лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Португальский клуб готов продать футболиста, если за него предложат порядка 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гонсалу принял участие в 47 поединках за лиссабонскую команду, в которых отметился 27 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

«Реал» принял решение по Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Килиан Мбаппе Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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