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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике назвал свою цель в «ПСЖ»

15 Июля 2023 • 11:16 Комментировать

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике поведал о своей цели во французском клубе.

«Моя цель – сделать болельщиков счастливыми, чтобы они гордились своей командой. Уверен, что они оценят, если увидят командную работу и старание на поле. Но прежде чем просить фанатов о поддержке, мы должны дать им что-то, чтобы заставить болеть за нас», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба парижского гранда.

Энрике занял пост главного тренера «ПСЖ» этим летом. Он сменил у руля команды Кристофа Галтье. Срок трудового соглашения между испанцем и парижанами рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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