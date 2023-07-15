Энрике назвал свою цель в «ПСЖ»

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике поведал о своей цели во французском клубе.

«Моя цель – сделать болельщиков счастливыми, чтобы они гордились своей командой. Уверен, что они оценят, если увидят командную работу и старание на поле. Но прежде чем просить фанатов о поддержке, мы должны дать им что-то, чтобы заставить болеть за нас», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба парижского гранда.

Энрике занял пост главного тренера «ПСЖ» этим летом. Он сменил у руля команды Кристофа Галтье. Срок трудового соглашения между испанцем и парижанами рассчитан до середины 2025 года.