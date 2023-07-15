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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» объявил о трансфере вратаря официально

15 Июля 2023 • 11:10 Комментировать

Швейцарский голкипер Филипп Кён, права на которого принадлежали «РБ Зальцбургу», перебрался в чемпионат Франции. Новым местом работы 25-летнего вратаря стал «Монако», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Футболист подписал с монегасками долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2028 года.

В минувшем сезоне Филипп принял участие в 42 поединках за команду из Зальцбурга. Голкипер пропустил 33 мяча, а в 19 встречах сохранил свои владения в неприкосновенности. В составе «Зальцбурга» швейцарец стал двукратным чемпионом Австрии и обладателем кубка страны.

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