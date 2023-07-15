Трезеге отреагировал на уход Месси из «ПСЖ»

Бывший форвард сборной Франции и туринского «Ювентуса» Давид Трезеге отреагировал на отъезд из «ПСЖ» аргентинского нападающего Лионеля Месси. 36-летний игрок покинул Париж в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Во Франции никогда не ценили талант. Уверен, что французы уже жалеют об уходе Лионеля из «ПСЖ». Страна лишилась человека, который давал Лиге новый уровень в плане статуса и имиджа. В этот чемпионат редко приезжают футболисты такого класса», - передает слова Трезеге ESPN.

Напомним, что Месси выступал за парижский гранд с 2021 по 2023 год. В июне стало известно, что нападающий продолжит карьеру в МЛС. Новым местом работы Лео стал американский «Интер Майами».