Блан рассказал, почему решил поработать в «Лионе»

Бывший чемпион мира Лоран Блан рассказал о том, почему решил поработать в «Лионе». Он возглавил «ткачей» в октябре прошлого года. Прошедший сезон французский клуб закончил на не самом презентабельном седьмом месте.

- Когда я пришел и ознакомился с положением дела в команде, то подумал «теперь я понимаю ситуацию лучше». Но на самом деле все это было более чем сложно. И в раздевалке, и на поле. Вскоре я сказал своим помощникам, что если не получится ничего изменить, я уйду, - цитирует слова Блана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Новый сезон французского чемпионата начнется тринадцатого августа.