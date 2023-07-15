Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Блан рассказал, почему решил поработать в «Лионе»

15 Июля 2023 • 02:14 Комментировать

Бывший чемпион мира Лоран Блан рассказал о том, почему решил поработать в «Лионе». Он возглавил «ткачей» в октябре прошлого года. Прошедший сезон французский клуб закончил на не самом презентабельном седьмом месте.

- Когда я пришел и ознакомился с положением дела в команде, то подумал «теперь я понимаю ситуацию лучше». Но на самом деле все это было более чем сложно. И в раздевалке, и на поле. Вскоре я сказал своим помощникам, что если не получится ничего изменить, я уйду, - цитирует слова Блана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Новый сезон французского чемпионата начнется тринадцатого августа. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
02:14 · Франция. Лига 1
Блан рассказал, почему решил поработать в «Лионе»
00:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложит новый контракт восходящей звезде
00:06 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» установил ценник на Экитике
14 Июля
23:24 · Франция. Лига 1
Французские СМИ рассказали, как проходит восстановление Неймара
22:39 · Германия. Бундеслига
Защитник «ПСЖ» Битшиабу переходит в «РБ Лейпциг»
22:19 · Испания. Ла Лига
Лоди официально стал игроком «Марселя» официально
22:13 · Англия. Премьер-лига
На Обамеянга появился новый претендент из Европы
22:00 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс может вернуться в «ПСЖ» слухи
20:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» интересуется Кейном слухи
20:29 · Франция. Лига 1
Корнаухов: «Надеюсь, что Кузяев будет играть в стартовом составе «Гавра»
19:34 · Испания. Ла Лига
Буну может перейти в «ПСЖ» слухи
19:21 · Франция. Лига 1
«Монако» ведёт переговоры по 18-летнему нападающему «Сантоса»
19:05 · Англия. Премьер-лига
Ндиайе близок к переходу в «Марсель»
16:37 · Франция. Лига 1
​«Фенербахче» выбирает между Кейлором Навасом и ещё одним вратарём
16:32 · Франция. Лига 1
Тренер «Гавра» Элснер: Кузяев поможет нам
Все новости
Рекомендуем