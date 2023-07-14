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Чемпионат Франции. Лига 1

Корнаухов: «Надеюсь, что Кузяев будет играть в стартовом составе «Гавра»

14 Июля 2023 • 20:29 Комментировать
Монпелье
...
Гавр
12.08 21:00

Бывший игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов высказался о переходе Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Надеюсь, что Кузяев будет играть в стартовом составе. Не думаю, что «Гавр» — его мечта, он просто хотел уехать в один из топовых европейских чемпионатов, чтобы попробовать свои силы. Но шаг, чтобы осуществить мечту, он сделал», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, Кузяев готов к смене стиля жизни и новому вызову в карьере не только физически, но и морально.

Напомним, что последние шесть сезонов Далер Кузяев провёл в «Зените». Пятикратный чемпион России покинул состав «сине-бело-голубых» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Олег Корнаухов Далер Кузяев
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