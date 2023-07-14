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«Монако» ведёт переговоры по 18-летнему нападающему «Сантоса»

14 Июля 2023 • 19:21 Комментировать

Руководство «Монако» планирует усиление состава молодым футболистом «Сантоса».

По информации издания UOL, руководство «монегасков» ведёт переговоры с клубом бразильской Серии А по подписанию 18-летнего форварда Дейвида Вашингтона. Сообщается, что сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. Руководство французского коллектива планирует сделать подписание этим летом.

Напомним, что Дейвид выступает за «Сантос» с нынешнего года. В семи играх бразильской Серии А форвард забил два гола при двух результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сантос трансферы футбола - лето 2023 Дейвид Вашингтон
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