«Монако» ведёт переговоры по 18-летнему нападающему «Сантоса»

Руководство «Монако» планирует усиление состава молодым футболистом «Сантоса».

По информации издания UOL, руководство «монегасков» ведёт переговоры с клубом бразильской Серии А по подписанию 18-летнего форварда Дейвида Вашингтона. Сообщается, что сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. Руководство французского коллектива планирует сделать подписание этим летом.

Напомним, что Дейвид выступает за «Сантос» с нынешнего года. В семи играх бразильской Серии А форвард забил два гола при двух результативных передачах.