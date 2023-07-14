​«Фенербахче» выбирает между Кейлором Навасом и ещё одним вратарём

Турецкий «Фенербахче» намерен подписать нового голкипера в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стамбульский клуб проявляет предметный интерес к Кейлору Навасу из «ПСЖ». Гранд Лиги 1 готов продать 36-летнего костариканца этим летом.

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Навас провёл в аренде в английском клубе «Ноттингем Форест».

Отмечается, что также в шорт-листе «Фенербахче» находится вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович из загребского «Динамо». Он хорошо проявил себя на чемпионате мира – 2022 в Катаре.