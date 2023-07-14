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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Гавра» Элснер: Кузяев поможет нам

14 Июля 2023 • 16:32 Комментировать

Главный тренер «Гавра» Лука Элснер уверен, что российский полузащитник Далер Кузяев усилит французскую команду.

«Футболист такого уровня поможет команде выполнить необходимые задачи. Мы рады, что смогли подписать Кузяева. Это опытный игрок, который создаст основу нашей команды», — заявил Элснер на YouTube-канале французского клуба.

Ранее «Гавр» официально объявил о заключении двухлетнего соглашения с 30-летним Кузяевым. Стоит отметить, что россиянин стал самым дорогостоящим игроком французской команды.

В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Гавр» встретится с «Монпелье» (12-13 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев Лука Элснер
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