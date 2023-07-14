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Чемпионат Франции. Лига 1

Главный тренер «Гавра»: Я знаю славянские языки, у нас не будет проблем с Кузяевым

14 Июля 2023 • 16:03 Комментировать

Главный тренер «Гавра» Лука Элснер рассказал, будет ли он изучать русский язык. Ранее к французскому клубу присоединился российский хавбек Далер Кузяев.

«Я знаю славянские языки. Думаю, мы сможем с Далером понять друг друга. К тому же он говорит на английском, поэтому у нас не будет проблем», — заявил словенский специалист на YouTube-канале французского клуба.

Напомним, Кузяев перебрался в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист заключил с новой командой двухлетнее трудовое соглашение.

Дебют Кузяева в составе «Гавра» может состояться 12-13 августа в матче первого тура чемпионата Франции против «Монпелье».

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев Лука Элснер
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