Главный тренер «Гавра»: Я знаю славянские языки, у нас не будет проблем с Кузяевым

Главный тренер «Гавра» Лука Элснер рассказал, будет ли он изучать русский язык. Ранее к французскому клубу присоединился российский хавбек Далер Кузяев.

«Я знаю славянские языки. Думаю, мы сможем с Далером понять друг друга. К тому же он говорит на английском, поэтому у нас не будет проблем», — заявил словенский специалист на YouTube-канале французского клуба.

Напомним, Кузяев перебрался в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист заключил с новой командой двухлетнее трудовое соглашение.

Дебют Кузяева в составе «Гавра» может состояться 12-13 августа в матче первого тура чемпионата Франции против «Монпелье».