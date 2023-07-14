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​Месси отписался от «ПСЖ» в соцсетях

14 Июля 2023 • 15:40 Комментировать

Лионель Месси отписался от аккаунта «ПСЖ» в одной из социальных сетей. На этот факт обращает внимание FootMercato.

Отмечается, что Месси по-прежнему подписан на «Барселону». При этом на «Интер Майами» – на свой новый клуб – 36-летний аргентинец ещё не подписался. Вероятно, Лео подпишется на аккаунт клуба МЛС на днях, после своей презентации.

Напомним, что Месси выступал за «ПСЖ» на протяжении двух сезонов. За это время нападающий провёл 75 официальных матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 результативных передач на партнёров.

Дебют Лео Месси за «Интер Майами» ожидается во второй половине июля.

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