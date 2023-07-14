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Чемпионат Франции. Лига 1

Биджиев: «Для Кузяева переход в «Гавр» стал шагом вперёд» эксклюзив

14 Июля 2023 • 15:12 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход экс-полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

-  Это довольно-таки интересный переход. Не так часто игроки из России переезжают в чемпионат Франции, который очень серьёзный и по накалу, и по качеству игры, и по футболистам. Так что, я думаю, для Кузяева это шаг вперёд. Ну уж точно не шаг назад. Несмотря на то что «Гавр» только-только поднялся в Лигу 1. Уровень мастерства там всё равно соответствующий, и соревнования сами по себе очень интересные. Кузяев выбрал хорошее продолжение своей карьеры. Будем надеяться, что он станет в «Гавре» игроком основного состава. В принципе, у него всё для этого есть. Единственное, нужно пожелать ему поскорее адаптироваться. Всё-таки во Франции есть своя специфика – другой язык, прежде всего. Надеюсь, адаптация Кузяева в «Гавре» пройдёт достаточно легко и быстро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Чемпионат Франции Лига 1 Хасанби Биджиев Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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