Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход экс-полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

- Это довольно-таки интересный переход. Не так часто игроки из России переезжают в чемпионат Франции, который очень серьёзный и по накалу, и по качеству игры, и по футболистам. Так что, я думаю, для Кузяева это шаг вперёд. Ну уж точно не шаг назад. Несмотря на то что «Гавр» только-только поднялся в Лигу 1. Уровень мастерства там всё равно соответствующий, и соревнования сами по себе очень интересные. Кузяев выбрал хорошее продолжение своей карьеры. Будем надеяться, что он станет в «Гавре» игроком основного состава. В принципе, у него всё для этого есть. Единственное, нужно пожелать ему поскорее адаптироваться. Всё-таки во Франции есть своя специфика – другой язык, прежде всего. Надеюсь, адаптация Кузяева в «Гавре» пройдёт достаточно легко и быстро.