Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина рассказал о подготовке игрока к сезону

14 Июля 2023 • 14:55 Комментировать
Клермон
...
Монако
12.08 21:00

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о подготовке россиянина к сезону.

«У Александра всё хорошо, он готовится к новому сезону. Скоро поедет в Англию на сбор с «Монако». У Головина контракт с «Монако», остальное решает руководство клуба», — заявил агент одного из лучших футболистов России в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Головин выступает за нынешний коллектив с 2018 года. В прошедшем сезоне хавбек забил восемь голов при восьми результативных передачах в 45 матчах в рамках всех состязаниях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Головин Александр Клюев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЛЕРМОН МОНАКО
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
15:40 · Франция. Лига 1
​Месси отписался от «ПСЖ» в соцсетях
14:55 · Франция. Лига 1
Агент Головина рассказал о подготовке игрока к сезону
14:27 · Франция. Лига 1
​Губерниев отреагировал на решение Кузяева пойти на сокращение зарплаты ради Европы
13:33 · Россия. Премьер-лига
В «Гавре» Кузяев будет зарабатывать в 5 раз меньше, чем в «Зените»
13:05 · Франция. Лига 1
Раскрыта зарплата экс-игрока «Зенита» Кузяева во Франции
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Лион» просит у «Челси» 50 миллионов евро за Шерки
10:49 · Россия. Премьер-лига
Петрушин оценил трансфер Кузяева в «Гавр» эксклюзив
10:40 · Франция. Лига 1
Кузяев выбрал номер в «Гавре»
09:49 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» покупает нападающего за 46 млн евро
09:00 · Франция. Лига 1
Головин представил новую форму «Монако»
02:43 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» сделал выбор между Коло-Муани и Влаховичем слухи
02:06 · Италия. Серия А
Клуб Серии А начал переговоры по Паредесу
01:21 · Франция. Лига 1
Энрике считает Баркола приоритетной трансферной целью «ПСЖ»
13 Июля
21:52 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» по Бернарду Силве
21:40 · Россия. Премьер-лига
Андрей Николаев прокомментировал переход Кузяева в «Гавр»
Все новости
Рекомендуем