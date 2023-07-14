Агент Головина рассказал о подготовке игрока к сезону

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о подготовке россиянина к сезону.

«У Александра всё хорошо, он готовится к новому сезону. Скоро поедет в Англию на сбор с «Монако». У Головина контракт с «Монако», остальное решает руководство клуба», — заявил агент одного из лучших футболистов России в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Головин выступает за нынешний коллектив с 2018 года. В прошедшем сезоне хавбек забил восемь голов при восьми результативных передачах в 45 матчах в рамках всех состязаниях.