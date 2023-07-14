​Губерниев отреагировал на решение Кузяева пойти на сокращение зарплаты ради Европы

Далер Кузяев на днях стал футболистом французского «Гавра». Выяснилось, что в клубе Лиги 1 российский полузащитник будет зарабатывать в пять раз меньше, чем он зарабатывал ранее в «Зените». Комментарий на этот счёт дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Не всё надо мерить деньгами! Кузяев огромный молодец! Не зассал и поехал в Европу! Вперёд, Кузяев!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что «Гавр» будет выступать в топ-дивизионе Франции впервые с сезона 2008/2009. В стартовом туре Лиги 1 Кузяев и компания будут играть против «Монпелье» на поле соперника.