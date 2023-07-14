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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыта зарплата экс-игрока «Зенита» Кузяева во Франции

14 Июля 2023 • 13:05 Комментировать

На этой неделе бывший полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев перешел в «Гавр». 30-летний футболист заключил двухлетнее трудовое соглашение.

Журналистам издания Sport24 стало известно, сколько будет получать игрок во французском клубе. Заработная плата хавбека составит порядка 350 тысяч евро в год.

К французскому коллективу Далер присоединился на правах свободного агента. В конце июня у него истек срок действия контракта с «Зенитом».

В прошлом сезоне Кузяев сыграл за питерцев 35 поединков, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
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