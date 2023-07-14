Раскрыта зарплата экс-игрока «Зенита» Кузяева во Франции

На этой неделе бывший полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев перешел в «Гавр». 30-летний футболист заключил двухлетнее трудовое соглашение.

Журналистам издания Sport24 стало известно, сколько будет получать игрок во французском клубе. Заработная плата хавбека составит порядка 350 тысяч евро в год.

К французскому коллективу Далер присоединился на правах свободного агента. В конце июня у него истек срок действия контракта с «Зенитом».

В прошлом сезоне Кузяев сыграл за питерцев 35 поединков, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами.